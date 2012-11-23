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На Великобританию обрушились ливневые осадки. Затоплены дома и дороги

23 ноября 2012 11:13
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Новости Великобритании. Масштабное наводнение в Великобритании. Затоплены автомобильные дороги, а также жилые дома и административные здания. Наиболее сложная ситуация складывается в юго-западных районах Англии и на юге Уэльса.

На остров за день выпала двухнедельная норма осадков. Есть уже и первая жертва разгула стихии. Мужчина погиб в своем автомобиле, смытом потоком воды и застрявшим под мостом. Прогнозы синоптиков неутешительны. Ливни продолжатся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Наводнение # Фотофакт

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