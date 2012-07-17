Взрыв метеорита в Глубокском районе: выдумка или реальный факт?

Новости Беларуси. Необычное явление наблюдали в ночь с 15 на 16 июля жители Витебской области. Очевидцы рассказывают, что огромный светящийся объект летел по небу и взорвался с сильным грохотом. Возможно, космическое тело разорвалось на мелкие кусочки, не долетев до земли. По крайней мере, осколков инопланетного тела пока не найдено.

Жанна, сотрудница библиотеки в городе Глубокое:

Вот уже два дня читатели библиотеки вместо того, чтобы выбирать литературу, делятся впечатлениями увиденного и услышанного. Спорят много и долго. Не буду пересказывать подробностей, их хватит на целый репортаж!

Мы с сыном живём в районе ул. Советской и как очевидцы можем сказать, что видели на небе огромный синий шар, который мгновенно пронёсся по небу. Возможно, потом он упал, поскольку мы слышали странный звук, подобный на сильный разряд грома.

Пользователь форума onliner.by:

Мы с другом наблюдали. Около 1:20 небо вдруг рывками начало светлеть, примерно за секунду стало светло, почти как днем. Потом вспышка, как от молнии. Думаю, гроза сильная идет, оглядываюсь (в машине ехали) – небо звездное. То ли конец света, то ли война началась. Благо друг астрономией увлекается, объяснил. Сам болид не видели, только свечение неба.

Сотрудники кафе «Наш хуторок» в городе Глубокое уверяют, что в ночь с 15 на 16 июля никаких шаров не видели и не слышали подозрительных звуков.

Анатолий, механизатор, деревня Плиса Глубокского района Витебской области:

Никакого метеорита я не видел. Может, люди выдумали, а может и правда. Сплю я ночью так, что танком не разбудишь. Сегодня вышел в поле, техник наш рассказал, что ночью слышал грохотание необычное. На небе появился огненный шар с хвостом, где-то вдалеке, будто молния в дерево попала.

В Плисском сельсовете отметили, что слышали мощный взрыв, но не считают нужным тратить время на выяснение обстоятельств произошедшего. Местные власти заняты подготовкой ко Дню письменности.

Екатерина Владимировна, жительница города Полоцка:

Я проснулась от какого-то странного света. Открыла глаза и ужаснулась: комната залита ослепительным, почти дневным светом. И грохот, я такой грохот в последний раз в войну слышала! Сердце закололо. Думаю, всё, конец мирной жизни. Я креститься стала. И враз стемнело, на небе звёзды появились. И только потом до меня дошло: это инопланетяне прилетали. Я дочери в Минск позвонила, она не верит, говорит, что приснилось. Но как же такое присниться могло?!

За комментарием корреспондент ctv.by обратился к специалисту.

Жанна Матяско, преподаватель астрономии:

Судя по описанию, явление, которое наблюдали жители Витебской области, является болидом, так называемая метеорная частица. Болид может весить от нескольких граммов до нескольких тонн. В последнем случае, это уже не частица, а метеорное тело. Когда метеорное тело попадает в атмосферу, с Земли виден стремительно несущийся по небу шар, за которым тянется огненный хвост, рассыпаются искры, после чего остаётся слабо светящийся туманный след. Это достаточно редкое явление. Определить площадь, по которой рассредоточились остатки метеорита, достаточно сложно. Можно предположить, что осколки инородного тела разбросаны по всей Витебской области.