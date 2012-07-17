Кто хотел убить пассажиров бизнес-класса, летящих на американском самолёте, накормив их сэндвичами с иглами?

Новости США. На борту одного из американских авиалайнеров компании Delta Airlines пострадал пассажир, в бутерброде которого оказалась швейная игла. Такие же иглы были обнаружены в бутербродах, входивших в обеденный рацион ещё 4-х рейсов, следовавших из США в Голландию.

Кристин Баур, представитель авиакомпании:

Мы восприняли этот случай очень серьезно, мы сотрудничаем с местными и федеральными властями, которые расследуют эти инциденты.

Изготовителем всех опасных сэндвичей была одна и та же голландская компания - Gate Gourmet. Ее руководство уже приступило к внутреннему расследованию, сообщает ctv. by со ссылкой на BBC.