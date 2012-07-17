Минчанин повис на высоте 27 метров, потеряв сознание

Новости Беларуси. В Минске промышленный альпинист потерял сознание на высоте 12-го этажа, сообщили в пресс-службе МЧС. Сорокалетний альпинист выполнял работы по наружной изоляции жилого дома на ул. Сухаревской. Потеряв сознание, мужчина выпал из альпинистской люльки и повис на страховочном тросе. Происходящее заметил прохожий, который и вызвал спасателей.

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского управления МЧС:

В 15.29 на нашу горячую линию по телефону 101 поступило сообщение. К месту происшествия незамедлительно направлены подразделения спасателей, автолестница и бригада «скорой». Через 2 минуты после звонка первый расчет МЧС прибыл на место. В 15.37 рабочий-высотник был спасен.

Работники МЧС с помощью пожарной лестницы спустили рабочего с 27-метровой высоты и передали его бригаде скорой помощи. Пострадавший госпитализирован в Минскую областную клиническую больницу.