Кто из пострадавших на Кубани получит гуманитарную помощь из Беларуси?

Новости Беларуси. Второй гуманитарный груз готовится к отправке из Беларуси в Краснодарский край, пострадавший от разрушительного наводнения. Транспортный самолет Ил-76, на борту которого бытовая техника, одеяла, консервы, питьевая вода, средства личной гигиены и медикаменты, вылетит из Национального аэропорта Минск сегодня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Гуминский, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Наши коллеги, которые летали с первым грузом, проанализировали обстановку и выяснили, что сейчас людям нужно в первую очередь в данной ситуации. Учитывая это, Александр Лукашенко принял решение об отправке очередного груза помощи.

Александр Шамко, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Сегодняшний груз будет доставлен в город Анапа. Это будет адресная помощь, направленная наиболее нуждающимся семьям. Тем, кто лишился крова.

В зону бедствия вылетят также белорусские спасатели и депутаты. Напомним, на прошлой неделе на Кубань была отправлена первая гуманитарная помощь на сумму почти 2 млрд. рублей. Вес груза составил 30 тонн. Он доставлен в наиболее пострадавший от наводнения город Крымск.