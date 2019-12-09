Взрыв газового баллона в Дрогичине: пострадали трое взрослых и ребёнок

Новости Беларуси. ЧП в Дрогичине. Четыре человека получили травмы в результате взрыва газового баллона в пятиэтажке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. ЧП в Дрогичине. Четыре человека получили травмы в результате взрыва газового баллона в пятиэтажке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пострадали двое монтажников и хозяйка квартиры, а также ее 14-летний ребенок. Повреждены шесть квартир. Решается вопрос по отселению жильцов.
В квартире на втором этаже производился монтаж натяжных потолков с использованием газового баллона и тепловой пушки. Причина происшествия устанавливается.