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Цистерна с дизтопливом перевернулась в Дзержинском районе: горючее вылилось на обочину

09 декабря 2019 14:24
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Новости Беларуси. Автоцистерна с топливом перевернулась в Дзержинском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Цистерна с дизтопливом перевернулась в Дзержинском районе: горючее вылилось на обочину-1

Авария произошла возле села Победное. В результате ДТП вытекло шесть тонн топлива, никто не пострадал. Горючее вылилось на обочину, загрязнено около 4 квадратных метров почвы.

Цистерна с дизтопливом перевернулась в Дзержинском районе: горючее вылилось на обочину-4

Сотрудники МЧС обеспечили пожарную безопасность, а аварийная бригада нефтеперерабатывающего предприятия провела работы по перекачке топлива в другую автоцистерну. На месте аварии проводят исследование специалисты районного центра гигиены и эпидемиологии.

В Дзержинском районе упала автоцистерна с дизельным топливом

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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