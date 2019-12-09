Цистерна с дизтопливом перевернулась в Дзержинском районе: горючее вылилось на обочину

Новости Беларуси. Автоцистерна с топливом перевернулась в Дзержинском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Авария произошла возле села Победное. В результате ДТП вытекло шесть тонн топлива, никто не пострадал. Горючее вылилось на обочину, загрязнено около 4 квадратных метров почвы.