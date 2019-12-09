Каршеринговое авто врезалось в троллейбус на Чкалова. Пять человек попали в больницу

Новости Беларуси. ДТП со смертельным исходом на Сурганова. 72-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода сбила машина, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

От удара пенсионерку отбросило на автомобиль который двигался во встречном направлении. Пешеход погибла на месте. В Минске произошёл двойной наезд на пожилую женщину