Каршеринговое авто врезалось в троллейбус на Чкалова. Пять человек попали в больницу

Новости Беларуси. ДТП со смертельным исходом на Сурганова. 72-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода сбила машина, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. ДТП со смертельным исходом на Сурганова. 72-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода сбила машина, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
От удара пенсионерку отбросило на автомобиль который двигался во встречном направлении. Пешеход погибла на месте.
Пять человек пострадали в ночной аварии на Чкалова. Каршеринговое авто врезалось в пустой троллейбус, следовавший в парк. Для деблокировки пострадавших потребовалась помощь МЧС. Все пассажиры и водитель легковушки в больнице.
В Минске при столкновении автомобиля и троллейбуса пострадали пять человек