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Каршеринговое авто врезалось в троллейбус на Чкалова. Пять человек попали в больницу

09 декабря 2019 14:54
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Новости Беларуси. ДТП со смертельным исходом на Сурганова. 72-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода сбила машина, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Каршеринговое авто врезалось в троллейбус на Чкалова. Пять человек попали в больницу-1

От удара пенсионерку отбросило на автомобиль который двигался во встречном направлении. Пешеход погибла на месте.

В Минске произошёл двойной наезд на пожилую женщину

Каршеринговое авто врезалось в троллейбус на Чкалова. Пять человек попали в больницу-4

Пять человек пострадали в ночной аварии на Чкалова. Каршеринговое авто врезалось в пустой троллейбус, следовавший в парк. Для деблокировки пострадавших потребовалась помощь МЧС. Все пассажиры и водитель легковушки в больнице.

В Минске при столкновении автомобиля и троллейбуса пострадали пять человек

Каршеринговое авто врезалось в троллейбус на Чкалова. Пять человек попали в больницу-7

Каршеринговое авто врезалось в троллейбус на Чкалова. Пять человек попали в больницу-9

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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