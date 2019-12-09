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Под Минском задержан мужчина, который пытался изнасиловать медсестру

09 декабря 2019 11:32
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Новости Беларуси. В Минском районе задержан мужчина, который несколько недель назад пытался изнасиловать медсестру. 

Как сообщает УВД Минского облисполкома, происшествие случилось 14 ноября в Грозовском психоневрологическом диспансере, который находится в деревне Конюхи Копыльского района. 

Под Минском задержан мужчина, который пытался изнасиловать медсестру-1

Фото: УВД Минского облисполкома 

В первом часу ночи 25-летний гражданин попытался изнасиловать 40-летнюю медсестру. Подозреваемый держал металлический прут,  хватал женщину за одежду, шею, руки и причинил ей травмы. 

Когда на зов о помощи прибежал санитар, мужчина скрылся. Сейчас фигурант задержан. Возбуждено уголовное дело. 

Зимой 2019 года в Гомеле мужчина подозревался в попытке изнасилования женщины.

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# Насилие # происшествия

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