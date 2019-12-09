Под Минском задержан мужчина, который пытался изнасиловать медсестру

Как сообщает УВД Минского облисполкома, происшествие случилось 14 ноября в Грозовском психоневрологическом диспансере, который находится в деревне Конюхи Копыльского района.

Новости Беларуси. В Минском районе задержан мужчина, который несколько недель назад пытался изнасиловать медсестру.

В первом часу ночи 25-летний гражданин попытался изнасиловать 40-летнюю медсестру. Подозреваемый держал металлический прут, хватал женщину за одежду, шею, руки и причинил ей травмы.

Когда на зов о помощи прибежал санитар, мужчина скрылся. Сейчас фигурант задержан. Возбуждено уголовное дело.

Зимой 2019 года в Гомеле мужчина подозревался в попытке изнасилования женщины.