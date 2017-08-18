Взрыв газового баллона на заправке в Бресте повредил автомобиль

По информации интернет-портала «Виртуальный Брест», в баллоне, который взорвался, находился метан. Происшествие случилось во время заправки автомобиля. Он получил сильные повреждения – видно, что деформирована левая половина транспортного средства.

Сведений о пострадавших нет.

Водитель поврежденной машины скрылся с места ЧП. Правоохранители устанавливают личность водителя и владельца автомобиля.

Будет проведена проверка с целью выяснить причину взрыва.

Год назад в Барановичах на заправке произошел взрыв газового баллона.

Причем дело не в процедуре заправки, а в состоянии самой емкости, которая, к слову, недавно прошла проверку. А это значит, что взрыв, который оставил водителя инвалидом, мог произойти и во дворе жилого дома, и в автомобильной пробке.