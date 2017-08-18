Прямой эфир

Взрыв газового баллона на заправке в Бресте повредил автомобиль

18 августа 2017 12:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Утром 18 августа на заправке в Бресте произошел взрыв газового баллона.

По информации интернет-портала «Виртуальный Брест», в баллоне, который взорвался, находился метан. Происшествие случилось во время заправки автомобиля. Он получил сильные повреждения – видно, что деформирована левая половина транспортного средства.

Взрыв газового баллона на заправке в Бресте повредил автомобиль-1

Сведений о пострадавших нет.

Водитель поврежденной машины скрылся с места ЧП. Правоохранители устанавливают личность водителя и владельца автомобиля. 

Будет проведена проверка с целью выяснить причину взрыва. 

Год назад в Барановичах на заправке произошел взрыв газового баллона.

Причем дело не в процедуре заправки, а в состоянии самой емкости, которая, к слову, недавно прошла проверку. А это значит, что взрыв, который оставил водителя инвалидом, мог произойти и во дворе жилого дома, и в автомобильной пробке. 

Кто несет ответственность за такие случаи – здесь подробнее.

# происшествия # Взрыв газа

Другие новости рубрики

Все новости
Телефон горячей линии открыт в посольстве Беларуси в мадриде в связи с терактами в Барселоне
18 августа 2017 11:31

Телефон горячей линии открыт в посольстве Беларуси в мадриде в связи с терактами в Барселоне

Бывший врач одного из медучреждений получил 8 лет за совращение несовершеннолетних
18 августа 2017 11:03

Бывший врач одного из медучреждений получил 8 лет за совращение несовершеннолетних

«Она изменила меня в корне, отучила меня от эгоизма, сделала мою жизнь»: Виктор Бабарико о жене
18 августа 2017 10:10

«Она изменила меня в корне, отучила меня от эгоизма, сделала мою жизнь»: Виктор Бабарико о жене