Взрыв газового баллона на заправке в Бресте повредил автомобиль

Новости Беларуси. Утром 18 августа на заправке в Бресте произошел взрыв газового баллона.
По информации интернет-портала «Виртуальный Брест», в баллоне, который взорвался, находился метан. Происшествие случилось во время заправки автомобиля. Он получил сильные повреждения – видно, что деформирована левая половина транспортного средства.
Сведений о пострадавших нет.
Водитель поврежденной машины скрылся с места ЧП. Правоохранители устанавливают личность водителя и владельца автомобиля.
Будет проведена проверка с целью выяснить причину взрыва.
Год назад в Барановичах на заправке произошел взрыв газового баллона.
Причем дело не в процедуре заправки, а в состоянии самой емкости, которая, к слову, недавно прошла проверку. А это значит, что взрыв, который оставил водителя инвалидом, мог произойти и во дворе жилого дома, и в автомобильной пробке.
Кто несет ответственность за такие случаи – здесь подробнее.