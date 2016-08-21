Взрыв автомобиля на заправке в Барановичах: кто виновен – расследование СТВ

Новости Беларуси. Громкое происшествие. Газовый баллон взорвался на заправочной станции в Барановичах. Причем дело не в процедуре заправки, а в состоянии самой емкости, которая, к слову, прошла проверку совсем недавно. А это значит, что взрыв, который оставил водителя инвалидом, мог произойти и во дворе жилого дома, и в автомобильной пробке. Расследование от корреспондента программы «Неделя» на СТВ.

Николай Шестак, электромонтер автомобильной газовой наполнительной компрессорной станции «Барановичи»:

Услышал сильный хлопок. Сначала подумал, что взорвался шланг.

Этот хлопок был взрывом, едва не раскурочившим не только автомобиль, но и жизни как минимум целой семьи. Супруги из Кобрина вместе с сыном рано утром выехали в Минск и на полпути решили остановиться на газовой заправке в Барановичах. Водитель даже не закончил наполнять баллон, как железо просто разорвало в клочья.

Николай Шестак, электромонтер автомобильной газовой наполнительной компрессорной станции «Барановичи»:

Смотрю, человек лежит. Я подбежал, посмотрел. Вернулся, взял аптечку и наложил ему жгут. Были порваны джинсы, была видна нога – мягкие ткани, по-моему, даже кость перебитая.

Взрывом водителю раздробило голень. В итоге, он, 47-летний мужчина, лишился ноги. Основные повреждения нанесли оторвавшиеся ржавые части кузова. В метре и тот самый разорванный роковой баллон. К нему у экспертов и без дополнительных проверок сразу масса вопросов.

Елена Лицкевич, следователь Барановичского межрайонного отдела Следственного комитета Республики Беларусь:

Баллоны имели следы коррозии – ржавчины. То есть в ненадлежащем состоянии эксплуатировались. Это слова представителя газинститута.

В идеале, газовые баллоны после проверки должны выглядеть вот так. И если посмотреть и на поврежденный, и на еще один баллон, из установленных под пострадавшим автомобилем, достаточно быть не специалистом, а как минимум зрячим, чтобы заметить проступившую ржавчину.

Сергей Лапин, начальник Несвижского управления магистральных газопроводов:

Баллон прошел переосвидетельство в мае 2016 года, имеет соответствующий сертификат. Обследование проводила частная фирма.

А вот и та самая «частная фирма». Совпадение: закрылась на каникулы за день до трагического происшествия. Но за воротами явно кто-то есть, и это точно не автолюбители.

Когда затаившийся лесоруб понял, что щепки уже полетели, согласился открыть ворота. И выдал прямо-таки образцовую характеристику на станцию по замене и проверке газовых баллонов.

Такую бы уверенность человеку, называющему себя директором станции – из отпуска он уже точно вернулся, но своей версией причастности собственной фирмы делиться не хочет наотрез.

По телефону:

– Я понимаю, что на меня хотят повесить всех собак.

– Вы освидетельствовали конкретно этот баллон?

– Давайте мы как-нибудь после этого всего поговорим.

По нашей информации, неофициальной, номера на взорвавшемся, якобы проверенном, баллоне и в свидетельстве о его допуске не совпадают. Но, как уверили нас специалисты, которые каждый день проверяют и меняют те самые баллоны, такая нестыковка вовсе не доказательство, что документы были, скажем, подделаны или куплены.

Дмитрий Янковский, директор предприятия по установке и обслуживанию дополнительного автомобильного оборудования:

(В вашей практике были случаи, когда номера в документах и на баллонах не совпадали?) Бывало. Здесь разных номеров достаточно. Если человек не знает, он может перепутать.

Дмитрий объясняет: по правилам, если ржавчина покрывает баллон более чем на 10%, без всяких исключений в нем должны засверлить дыру, чтобы емкость больше не использовали, и отказать владельцу в выдаче свидетельства о допуске к установке. По факту же, приезжая даже с такими баллонами, на которых коррозии явно больше, чем «живого» места, автовладельцы порой идут чуть ли не в рукопашную, чтобы не позволить ничего забраковать.

Дмитрий Янковский, директор предприятия по установке и обслуживанию дополнительного автомобильного оборудования:

Потребители всегда говорят: это моя собственность, вы не имеете права мне ее портить. Хотя по закону Республики Беларусь мы обязательно должны это сделать. (Но нет гарантии, что в другой точке ему этот баллон не установят?) Нет. Считают, что заводское не стреляет, а как показывает практика – это не первый случай, когда происходит с данной маркой автомобиля такой инцидент.

Май 2015-го. Швеция. Точно такой же автомобиль, та же модель и практически тот же год выпуска. Взрыв во время заправки. Завод-производитель накануне уже объявил об отзыве нескольких тысяч машин для профилактической замены баллона. Но только ли в них дело? Мы вернулись на ту же газонаполнительную станцию в Барановичах, чтобы посмотреть, соблюдают ли водители элементарные правила безопасности! И высаживают ли пассажиров в указанном месте до начала заправки.

Кстати, жена и сын пострадавшего мужчины остались невредимы лишь потому, что вовремя вышли из машины. И это наверняка не было исключением, – говорят соседи в родной деревне попавшего в беду водителя.

Над 47-летним Александром даже по-доброму пошучивали, настолько скрупулезно он всегда относился к своему авто.

Юрий Зауголков, житель деревни Быстрица (Брестская область):

Спрашивал, что менять, если вдруг что-то стучит. Если вдруг что с машиной, он всегда сразу устранял.

Николай Коляда, житель деревни Быстрица (Брестская область):

Ковырялся часто и гонял на станцию для обслуживания, сам не делал. Проверял, что надо, а на ремонт только на станцию.

Мария Михальчук, житель деревни Быстрица (Брестская область):

Хороший Саша хлопец. Хороший. Главное, что живые остались! Он без ноги – жалко хлопца, но что ж ты поделаешь?

В таких ситуациях, пожалуй, и проявляется философия жизни деревни. Мария Платоновна и Николай Яковлевич были еще на крестинах пострадавшего водителя, вместе хоронили его родителей. И они, как и остальные соседи, ждут Александра вовсе не для того, чтобы расспросить: да как же это случилось?

Житель деревни Быстрица (Брестская область):

В беде не оставим, скинемся и поможем обязательно! Молодые же люди, детей же надо поднимать!

Кроме помощи односельчан и медиков – а впереди у пострадавшего водителя долгая реабилитация, протезирование и жизнь «после», – не только участники этой трагедии, но и рядовые автолюбители ждут результатов экспертиз. Особенно после слов эксперта, что взрыв конкретного баллона, установленного изготовителем и якобы проверенного, не был связан с процессом заправки и мог произойти где угодно. К примеру, возле детской площадки или в вечерней пробке.

Дмитрий Янковский, директор предприятия по установке и обслуживанию дополнительного автомобильного оборудования:

В автомобилях баллоны прикрываются пластиковой защитой. Мы рекомендуем хотя бы раз в год приезжать, чистить эти защиты, чтобы коррозия не добиралась до баллона из-за грязи, сырости. (А по факту, многие приезжают раз в год?) Нет, конечно…