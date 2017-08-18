Бывший врач одного из медучреждений получил 8 лет за совращение несовершеннолетних

Новости Беларуси. 18 августа в Минске вынесен приговор бывшему врачу одного из медицинских центров за совершение сексуального насилия в отношении несовершеннолетних, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе следствия выяснилось, что противоправные действия мужчина совершал, когда сопровождал группы детей в зарубежных поездках. Таким образом, только за три года от действий педофила пострадали 8 мальчиков. 18 августа суд Партизанского района Минска приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы.