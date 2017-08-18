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Бывший врач одного из медучреждений получил 8 лет за совращение несовершеннолетних

18 августа 2017 11:03
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Новости Беларуси. 18 августа в Минске вынесен приговор бывшему врачу одного из медицинских центров за совершение сексуального насилия в отношении несовершеннолетних, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе следствия выяснилось, что противоправные действия мужчина совершал, когда сопровождал группы детей в зарубежных поездках. Таким образом, только за три года от действий педофила пострадали 8 мальчиков. 18 августа суд Партизанского района Минска приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы.

Бывший врач одного из медучреждений получил 8 лет за совращение несовершеннолетних-1

Георгий Евчар, официальный представитель Министерства внутренних дел Республики Беларусь:
Несмотря на ряд сложностей, возникших при сборе доказательной базы, психологический аспект, а также учитывая данность событий, удалось задокументировать и собрать исчерпывающие доказательства вины доктора. Следует отметить, что физическое насилие в отношении детей практически не применялось. Подавлялась воля потерпевших, а также доктором нередко использовались беспомощные состояния детей, а также их особенности психофизиологического развития.  

Сравнительно небольшой срок наказания в виде лишения свободы на 8 лет объясняется тем, что насильственные действия совершались в том числе и на территории других стран, к примеру, Италии и Германии, где это максимальный срок за подобное преступление.

# происшествия # Георгий Евчар # Педофилия

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