Бывший врач одного из медучреждений получил 8 лет за совращение несовершеннолетних

Новости Беларуси. 18 августа в Минске вынесен приговор бывшему врачу одного из медицинских центров за совершение сексуального насилия в отношении несовершеннолетних, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ходе следствия выяснилось, что противоправные действия мужчина совершал, когда сопровождал группы детей в зарубежных поездках. Таким образом, только за три года от действий педофила пострадали 8 мальчиков. 18 августа суд Партизанского района Минска приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы.
Георгий Евчар, официальный представитель Министерства внутренних дел Республики Беларусь:
Несмотря на ряд сложностей, возникших при сборе доказательной базы, психологический аспект, а также учитывая данность событий, удалось задокументировать и собрать исчерпывающие доказательства вины доктора. Следует отметить, что физическое насилие в отношении детей практически не применялось. Подавлялась воля потерпевших, а также доктором нередко использовались беспомощные состояния детей, а также их особенности психофизиологического развития.
Сравнительно небольшой срок наказания в виде лишения свободы на 8 лет объясняется тем, что насильственные действия совершались в том числе и на территории других стран, к примеру, Италии и Германии, где это максимальный срок за подобное преступление.