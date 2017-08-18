«Она изменила меня в корне, отучила меня от эгоизма, сделала мою жизнь»: Виктор Бабарико о жене

Супруги – Марина и Виктор – были женаты около 30 лет. У них двое детей. В одном из интервью Виктор Бабарико рассказывал о своих отношениях с женой и доверии внутри пары.

«Когда мы встретились с супругой, мы были ужасно разные люди. И когда мы решили, что вместе нам будет жить интересней, чем по отдельности, начался непростой процесс встраивания. Скажу правду, с ее стороны было больше понимания и уступок, в основном связанных с моей работой. Она изначально сосредоточилась на семье, я — на обеспечении. Она стала формировать ту самую эмоциональную составляющую семьи, куда я мог бы прийти и выплеснуть свои проблемы. И на сегодняшний день все это держится на ее плечах: дети выросли, но мне-то высказаться все равно надо!»,

«Она даже не научила, она изменила меня в корне. Она отучила меня от эгоизма. Она сделала мою жизнь. Я не представляю себе, к чему бы меня привела меня моя жизнь, если бы я был один и строил ее на других принципах, только для себя»,

«Нет такого, чтобы «моя работа — твой дом и ребенок». Работа «наша», и дом «наш», и дети «наши». Мы все за все отвечаем. Если кто-то кого-то простудил по дороге из бассейна… И что? Ты плохая мать, ты плохой отец? Да нет, самое главное на этом этапе — доверие. Все, что человек делает, нужно по определению считать сделанным из самых лучших побуждений. Включая и ошибки ребенка. В основе отношений должно лежать понимание»,

«Попытки понять, принять другого по-прежнему существуют, но сейчас этого «общего» у нас очень много. Она много знает о моих проектах, но никогда не говорила мне: «Да ну тебя с твоей работой!», и я не всегда понимаю и принимаю ее интересы, но я готов их разделить и попробовать. Это и после 25 лет требует компромисса, понимания того, что вместе лучше, чем по отдельности».