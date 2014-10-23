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Взрыв газа в жилом доме в Польше: обрушились три этажа, 5 человек пострадали

23 октября 2014 09:57
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Новости Польши. Серьезное ЧП на юге Польши. В одном из жилых домов в центре города Катовице прогремел мощный взрыв. Он был такой силы, что обрушились 3 этажа здания. Также некоторые элементы строения находятся под угрозой обвала.

Пострадали по меньшей мере 5 человек, их доставили в ближайшую больницу. Однако число раненых может увеличиться.

Сейчас спасатели разбирают завалы, под которыми еще могут находиться люди. На месте происшествия дежурят медики и полиция. В Катовице создан специальный кризисный штаб. По предварительной информации, взрыв произошел из-за утечки бытового газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Взрыв газа

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