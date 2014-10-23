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Непогода в Европе: Германию и Нидерланды затопило, Польшу и Боснию и Герцеговину занесло снегом

23 октября 2014 07:15
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Европа под ударом стихии. Ряд стран страдают от непогоды. Мощные наводнения обрушились на северо-запад Германии. Больше всех пострадал приморский город Бремерхффен. Бурные потоки воды буквально сносили все на своем пути, пострадали несколько жилых зданий и десятки автомобилей. Транспортное сообщение оказалось блокировано, возникли и перебои с подачей электроэнергии.

Аналогичная ситуация сложилась и в Нидерландах. Сразу в нескольких городах пришлось проводить экстренную эвакуацию населения. Вода затопила не только цокольные, но и первые этажи домов.

А вот в Польше и Боснии и Герцеговине борются с последствиями сильнейших снегопадов. Резкое похолодание также привело к обледенению дорог.

# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт

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