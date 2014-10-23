В связи с авиакатастрофой во «Внуково» генеральный директор аэропорта и его заместитель ушли в отставку

Новости России. Продолжается расследование по делу о крушении самолета в аэропорту «Внуково». В связи с этой трагедией о своей отставке объявили генеральный директор воздушной гавани Андрей Дьяков и его заместитель Сергей Солнцев.

Также от своих обязанностей отстранены сменный директор «Внуково», начальник отделения эксплуатации аэродрома и ведущий инженер-руководитель.

В ближайшие дни будет назначено новое руководство аэропорта.

В ночь с понедельника на вторник частный самолет бизнес-класса, направлявшийся в Париж, при взлете столкнулся со снегоуборочной машиной. В результате катастрофы погибли три члена экипаж и гендиректор французской нефтяной компании Кристоф де Маржери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.