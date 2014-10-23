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Стрельба в центре Оттавы: убит солдат роты почетного караула, ранены три человека, преступник застрелен

23 октября 2014 07:31
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Новости Канады. Канада приходит в себя после стрельбы в столице страны Оттаве. Накануне вооруженный дробовиком преступник открыл огонь в самом центре города, у военного мемориала. От полученных ран скончался солдат роты почетного караула, еще один военный получил многочисленные травмы.

Однако на этом стрелок не остановился. Он вошел в расположенное неподалеку здание парламента и успел ранить еще двух человек. В ходе перестрелки полиция убила злоумышленника.

Мотивы преступления пока точно не известны. Скорее всего, мужчина был психически болен. Но власти Канады не исключают и версию террористической атаки из-за участия страны в коалиции против группировки «Исламское государство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Стрельба

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