Стрельба в центре Оттавы: убит солдат роты почетного караула, ранены три человека, преступник застрелен

Новости Канады. Канада приходит в себя после стрельбы в столице страны Оттаве. Накануне вооруженный дробовиком преступник открыл огонь в самом центре города, у военного мемориала. От полученных ран скончался солдат роты почетного караула, еще один военный получил многочисленные травмы.

Однако на этом стрелок не остановился. Он вошел в расположенное неподалеку здание парламента и успел ранить еще двух человек. В ходе перестрелки полиция убила злоумышленника.

Мотивы преступления пока точно не известны. Скорее всего, мужчина был психически болен. Но власти Канады не исключают и версию террористической атаки из-за участия страны в коалиции против группировки «Исламское государство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.