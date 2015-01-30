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Взрыв газа в родильном доме в Мексике: 2 человека погибли, 70 ранены, в том числе 21 новорожденный

30 января 2015 12:37
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Новости Мексики. В столице Мексики Мехико два человека погибли, около 70 получили ранения в результате взрыва газа в родильном доме. Среди пострадавших и 21 новорожденный, семеро – в тяжелом состоянии.

Причиной взрыва, который привел к обрушению большей части здания, стала утечка газа. Она произошла при перекачке топлива из автоцистерны в резервуар на кухне роддома.

Сообщается, что водитель автоцистерны заметил неисправность и вызвал пожарных. Когда они приехали на место, раздался взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Взрыв газа # Фотофакт

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