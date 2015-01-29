Мать, выбросившая трехлетнего Владика с балкона 12 этажа в Минске, работает в детском саду

Новости Беларуси. Беспечность родителей или злой умысел? В Минске трёхлетний ребёнок погиб после падения с балкона многоэтажки. Трагедия произошла накануне вечером на улице Одинцова. Очевидцы вызвали скорую, но спасти мальчика не удалось.

От травм, полученных при падении, ребёнок скончался по пути в больницу.

По факту гибели ребёнка возбуждено уголовное дело. Подробности страшной трагедии в сюжете программы «Столичные подробности» на СТВ.

Спальный район. Время подходит к обеду. Трагедия, которая случилась накануне вечером в доме №31 по улице Одинцова, шокировала всех жильцов.

С балкона 12-го этажа выпал ребенок. Мальчика сняли с козырька подъезда еще живым, но спасти его не удалось. Ребенок умер по пути в больницу.

Свидетель трагедии:

Гул такой, я опускаю голову вниз, смотрю - лежит ребёнок. Побежал к нему вниз, через минуты четыре пришла его мама.

У следователей, работавших на месте трагедии, сразу возник вопрос: мог ли трёхлетний малыш сам перелезть через вот этот высокий балкон. Ответ напрашивался сам собой: несчастного случая быть не могло...

Александр Герасимов, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минску:

По непосредственному подозрению в совершении преступления задержана 34-летняя мать мальчика. Женщина в состоянии алкогольного опьянения находилась там же, на месте трагедии.

Мать погибшего мальчика работала в детском саду, подолгу находясь рядом с чужими детьми.

Поэтому вопрос: как женщина могла лишить жизни собственного ребёнка? - соседей и знакомых ставит в тупик.

Соседка:

Спокойная, всегда очень тихая была. Плохого ничего не могу сказать. Пьяной никогда не видела, нет.

По неофициальным данным, женщина и сама собиралась свести счёты с жизнью, но в последний момент, по-видимому, передумала.

Сосед:

Нашли записку, что, мол, я должна денег, а он без меня не выживет...

Сегодня в этой истории больше вопросов, чем ответов.

Мотивы и причины трагедии следствие назовет позже, после тщательной проверки.

Однако ясно: на одного ребенка в мире стало меньше.

Сосед:

В основном они его в квартире держали, на улице он редко бывал. очень мальчик хороший был...