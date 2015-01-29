На съемочной площадке режиссера Скорсезе погиб человек

Новости Китая. Один человек погиб, трое получили тяжелые травмы в результате обвала потолка на съемочной площадке кинорежиссера Мартина Скорсезе. Инцидент произошел в Китае во время подготовки к съемкам фильма «Тишина».

Перекрытие рухнуло на троих тайваньских рабочих, которые ремонтировали дом.

Дэйвид Лии, продюсер:

Скорсезе шокирован и огорчен, что один рабочий получил смертельное ранение. Он сожалеет о случившемся инциденте.

Выход картины «Тишина» запланирован на осень 2015 года. Фильм расскажет о путешествии в Японию священников-иезуитов.

В главной роли – известный ирландский и американский актер Лиам Нисон.

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Инцидент произошёл, когда машина зависла над кровлей: вращающийся винт задел одну из конструкций, пилот не смог справиться с управлением и вертолёт рухнул на крышу с высоты нескольких метров. Лётчик успел выпрыгнуть из кабины и получил незначительные травмы (смотрите видео).