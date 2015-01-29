Колин Маккалоу, автор «Поющих в терновнике», на 78 году жизни скончалась в Австралии

Новости Австралии. О причинах смерти пока не сообщается. Известно, что Маккалоу за последние годы перенесла несколько инфарктов и была прикована к инвалидной коляске. Несколько лет назад женщина потеряла зрение.

Как сообщает газета The Sidney Morning Herald, Маккалоу, скончалась в госпитале на острове Норфолк.

Колин Маккалоу, пожалуй, самая известная из австралийских писателей современности. Будущая писательница закончила Сиднейский университет по специальности «Нейробиология». После чего четыре года жила в Великобритании, а потом – в США, где преподавала на кафедре неврологии Йельского университета.

Маккалоу проснулась знаменитой после того, как на книжных прилавках появилась сага «Поющие в терновнике» (смотрите видео).

Роман стал настоящим бестселлером. Он повествует о жизни трех поколений австралийцев. Сага переведена более чем на 20 языков.

В 1983 году по роману вышел телесериал. До сих пор каждую минуту в мире продается 2 экземпляра «Поющих в терновнике».



Всего Маккалоу написала 25 романов. Многие ее произведения были экранизированы. Последней книгой писательницы стала «Горькая радость», опубликованная в 2013 году.