Взрыв газа в ресторане и клубе привел к жертвам в США и Китае

Новости Китая. В Китае растёт число жертв взрыва, произошедшего накануне поздно вечером. В ресторане прогремел мощный взрыв. По предварительной информации, это произошло из-за утечки бытового газа. В результате инцидента погибли, как минимум, 14 человек. Ещё около 50 получили ранения.

Подобный случай произошёл накануне и в США. В ночном клубе из-за утечки газа произошёл взрыв. В результате ранения получили около 20 человек. Большинство из них — пожарные, прибывшие на место происшествия. Само здание, практически разрушено, также пострадали два соседних дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.