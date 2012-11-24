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Взрыв газа в ресторане и клубе привел к жертвам в США и Китае

24 ноября 2012 14:17
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Новости Китая. В Китае растёт число жертв взрыва, произошедшего накануне поздно вечером. В ресторане прогремел мощный взрыв. По предварительной информации, это произошло из-за утечки бытового газа. В результате инцидента погибли, как минимум, 14 человек. Ещё  около 50 получили ранения.

Подобный случай произошёл накануне и в США. В  ночном клубе из-за утечки газа произошёл взрыв. В результате ранения получили около 20 человек. Большинство из них — пожарные, прибывшие на место происшествия. Само здание, практически разрушено, также пострадали два соседних дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Взрыв газа # Фотофакт

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