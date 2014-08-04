В Столинском районе нашли пакет с трупом новорожденной девочки. Кто виноват - мать или отец?

Новости Беларуси. Тело убитого новорожденного ребенка обнаружили 1 августа в яме туалета на приусадебном участке в деревне Нижний Теребежов Брестской области.

17-летняя мать родила девочку дома, упаковала в полимерный пакет и выбросила.

Возможно, эта тайна никогда бы не стала явью, если бы супруг подозреваемой не обратился с заявлением в Столинский РОВД.

На данный момент возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела. Установлено, что девочка родилась в период с 20 сентября по 10 октября 2013 года.

Руслан Макарук, официальный представитель УСК по Брестской области:

Назначен ряд судебных экспертиз, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Мать ребенка задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Действия подозреваемой квалифицированы по п.2 ч.2 ст.139 (убийство заведомо малолетнего) Уголовного кодекса Беларуси. Согласно статье ей грозит срок от 8 до 12 лет или пожизненное заключение. Предусмотрена в таких случаях и смертная казнь.

Доказать вину несовершеннолетней следствию еще предстоит - расследование продолжается.

А пока в деревне, где этот вопиющий случай произошел,

существует альтернативное мнение: младенца убила не Настя (так зовут подозреваемую), а ее муж.

Односельчане в интервью «Комсомольской правде»:

Когда ее милиция забирала в Гродненской области, она говорила, что когда родила, муж перерезал пуповину, а потом задушил ребенка. А еще говорят, что он ее избивал - может, был выкидыш. Но это еще все доказать нужно…

Односельчане неспроста не торопятся осуждать девушку. У 17-летней уроженки Речицы уже есть один ребенок - мальчик. Первенца девушка родила в июле 2012 года (в 15 лет). И, как отмечают местные жители, несовершеннолетняя мама хорошо справлялась с уходом за ребенком, заботилась о сыне. Не было претензий и у специалиста местного фельдшерского пункта.

Специалист местного ФАПа:

Никаких причин, чтобы поставить семью на учет по социально опасному положению, у нас не было. Мы наблюдали их сына с июля 2012 по июль 2013 года. Семья жила небогато, но в доме всегда было убрано, ребенок опрятный, чистый. Мать всегда выполняла все указания: нужно было везти ребенка на обследование в Столин - она везла. Очень ответственная и заботливая мама.

К сожалению, случаи гибели новорожденных и малолетних детей от рук собственных родителей встречаются довольно часто.

Так, в мае 2014 полугодовалого мальчика выбросил из окна пятого этажа в Барановичах. От полученных травм ребенок скончался. А несколько лет назад резонансное преступление произошло в Могилеве. Тогда пьяный отец на день рождения жены в общежитии убил четырехмесячного малыша, нанеся ему черепно-мозговую травму.

40-летний ранее судимый за угрозу убийством мужчина свою причастность к преступлению отрицал. Но его вина в ходе судебного разбирательства была полностью доказана. Поводом для совершения данного преступления явился плач ребенка, который мешал мужчине … спать. Смотрите видео.