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17-летняя девушка погибла, принимая ванну с планшетом

04 августа 2014 17:05
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Новости России. Трагедия произошла в Москве. 17-летнюю дочь без признаков жизни в ванной комнате обнаружила мама.

По предварительным данным, причиной смерти стал удар током. Девушка взяла с собой в ванную планшет, который был подключен к электросети.

В какой-то момент гаджет упал в воду.

Несколько лет назад похожая трагедия произошла в Столбцах. Электрический разряд убил двух подростков, еще двое оказались в больнице. До дома оставалось буквально 60 метров. Всего-то перейти  железнодорожные пути. Но четверо ребят решили переждать дождь на лавочке, в надежде, что он скоро закончится. Когда раскаты грома стали сильнее, у одного из парней зазвонил телефон. Но не успел парень положить трубку, как молния ударила в соседнюю березу. Смотрите видео.


 

# происшествия # Несчастный случай

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