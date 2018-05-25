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В Любанском районе отец с сыном наловили в нерест 42 карася. Рыбакам-браконьерам грозит уголовная ответственность

25 мая 2018 15:15
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Новости Беларуси. Рыбаков-браконьеров задержали в Любанском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Отец с сыном наловили в нерест 42 карася. Инспекторы поймали злоумышленников на озере Вечера в районе деревни Заболоть.

Резиновую лодку, сети и улов изъяли. Обоим грозит уголовная ответственность. Напомним, что в Минской области весенний запрет на ловлю рыбы продлится до 30 мая.

Жители гродненского региона бьют тревогу – строители ГЭС не предусмотрели отвод для рыбы, а рыбаки в период нереста вылавливают её тоннами

В Любанском районе отец с сыном наловили в нерест 42 карася. Рыбакам-браконьерам грозит уголовная ответственность-1

# Браконьерство в Беларуси # происшествия # Фотофакт

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