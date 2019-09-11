Выясняются обстоятельства смертельного ДТП на М1 в Столбцовском районе

Новости Беларуси. Следственный комитет расследует уголовное дело о смертельном ДТП на трассе М1.

По информации УСК по Минской области, 6 сентября 18-летняя водитель легковушки Ford ехала в направлении Бреста. Рядом с деревней Стецки Столбцовского района водитель не справилась с управлением автомобиля, выехала на встречную полосу и врезалась в Skoda.