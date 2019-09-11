Выясняются обстоятельства смертельного ДТП на М1 в Столбцовском районе

Новости Беларуси. Следственный комитет расследует уголовное дело о смертельном ДТП на трассе М1.
По информации УСК по Минской области, 6 сентября 18-летняя водитель легковушки Ford ехала в направлении Бреста. Рядом с деревней Стецки Столбцовского района водитель не справилась с управлением автомобиля, выехала на встречную полосу и врезалась в Skoda.
Фото: УСК по Минской области
В результате аварии девушка получила тяжелые травмы и скончалась на месте. Второй водитель был госпитализирован.
В Столбцовском районе в аварии погибла 18-летняя девушка
Специалисты осмотрели место происшествия, зафиксировали следы и изъяли объекты. Следователи просят очевидцев сообщать информацию по телефонам: 8 (029) 244-7346, 8 (01717) 7-18-64.
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