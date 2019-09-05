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В Узденском районе столкнулись BMW и Renault: пострадал водитель

05 сентября 2019 08:14
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Новости Беларуси. В Узденском районе произошло столкновение BMW и Renault.  

По информации МЧС, авария случилась днем 4 сентября. Столкнулись две легковушки – BMW и Renault.  

В Узденском районе столкнулись BMW и Renault: пострадал водитель-1

Фото: МЧС

Водитель BMW не пострадал. Водителя второго автомобиля деблокировали сотрудники МЧС и передали медикам. Мужчину госпитализировали с травмами различной степени тяжести.  

В конце августа в Дзержинске мужчина на Kia объезжал ёжика и влетел в жилой дом (читать далее).  

# Авария в Минской области # происшествия

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