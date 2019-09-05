В Узденском районе столкнулись BMW и Renault: пострадал водитель

По информации МЧС, авария случилась днем 4 сентября. Столкнулись две легковушки – BMW и Renault.

Новости Беларуси. В Узденском районе произошло столкновение BMW и Renault.

Водитель BMW не пострадал. Водителя второго автомобиля деблокировали сотрудники МЧС и передали медикам. Мужчину госпитализировали с травмами различной степени тяжести.