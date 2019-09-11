Прямой эфир

В больнице скончалась 20-летняя девушка, которую зажало стеклом автомобиля

11 сентября 2019 12:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В больнице скончалась девушка, которую придавило стеклом автомобиля.  

По информации Следственного комитета, 20-летняя девушка скончалась седьмого сентября в реанимационном отделении больницы.  

Происшествие случилось 31 августа. Девушка с семьей гостила у знакомых в д. Старое Село Брестского района. Днем этого дня ее без сознания нашел муж. Она была зажата стеклом передней левой двери автомобиля. Мужчина разбил стекло и вызвал скорую помощь.  

Предварительно, девушка пыталась достать свою 2-летнюю дочь из салона транспортного средства через окно. Однако сработал механизм стеклоподъемника и потерпевшая оказалась зажата.  

Проводится проверка. Назначена экспертиза. Устанавливаются обстоятельства случившегося.  

 

# Несчастный случай # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Мозырском районе задержана подозреваемая в поджоге дома и убийстве женщины
11 сентября 2019 12:09

В Мозырском районе задержана подозреваемая в поджоге дома и убийстве женщины

В Осиповичах поезд протаранил выехавший на пути внедорожник
11 сентября 2019 11:30

В Осиповичах поезд протаранил выехавший на пути внедорожник

Шесть уголовных дел и проваленные прогнозные показатели. Госконтроль рассказал о проверке цементной отрасли
11 сентября 2019 11:20

Шесть уголовных дел и проваленные прогнозные показатели. Госконтроль рассказал о проверке цементной отрасли