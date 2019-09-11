В больнице скончалась 20-летняя девушка, которую зажало стеклом автомобиля

Новости Беларуси. В больнице скончалась девушка, которую придавило стеклом автомобиля.

По информации Следственного комитета, 20-летняя девушка скончалась седьмого сентября в реанимационном отделении больницы.

Происшествие случилось 31 августа. Девушка с семьей гостила у знакомых в д. Старое Село Брестского района. Днем этого дня ее без сознания нашел муж. Она была зажата стеклом передней левой двери автомобиля. Мужчина разбил стекло и вызвал скорую помощь.

Предварительно, девушка пыталась достать свою 2-летнюю дочь из салона транспортного средства через окно. Однако сработал механизм стеклоподъемника и потерпевшая оказалась зажата.

Проводится проверка. Назначена экспертиза. Устанавливаются обстоятельства случившегося.