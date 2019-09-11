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Вынесен приговор подростку, который убил учительницу и ученика в столбцовской школе

11 сентября 2019 14:25
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Новости Беларуси. Ученику, который обвинялся в убийстве двух человек в школе в Столбцах, вынесен приговор.  

Как сообщает Минский областной суд, 16-летнему парню по совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в воспитательной колонии.  

Обвиняемый приговором суда был признан виновным в убийстве двух человек из хулиганских побуждений (п.п.1, 13 ч.2 ст.139  УК), в покушении на убийство еще двух человек (ч.1 ст.14 и п.п. 1,10 ч.2 ст.139 УК), в особо злостном хулиганстве (ч.3 ст.339  УК).  

Приговор может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.  

Напомним, что трагедия в столбцовской школе произошла 11 февраля. Десятиклассник ударил ножом учительницу и старшеклассника. Оба потерпевших скончались на месте. Еще два человека были госпитализированы.  

По заключению экспертов, нападавший мог в полной мере осознавать значение своих действий и руководить ими.  

Двойное убийство в школе в Столбцах: хронология трагедии (читать далее).  

# Нападение # происшествия

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