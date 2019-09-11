Вынесен приговор подростку, который убил учительницу и ученика в столбцовской школе

Новости Беларуси. Ученику, который обвинялся в убийстве двух человек в школе в Столбцах, вынесен приговор.

Как сообщает Минский областной суд, 16-летнему парню по совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

Обвиняемый приговором суда был признан виновным в убийстве двух человек из хулиганских побуждений (п.п.1, 13 ч.2 ст.139 УК), в покушении на убийство еще двух человек (ч.1 ст.14 и п.п. 1,10 ч.2 ст.139 УК), в особо злостном хулиганстве (ч.3 ст.339 УК).

Приговор может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

Напомним, что трагедия в столбцовской школе произошла 11 февраля. Десятиклассник ударил ножом учительницу и старшеклассника. Оба потерпевших скончались на месте. Еще два человека были госпитализированы.

По заключению экспертов, нападавший мог в полной мере осознавать значение своих действий и руководить ими.