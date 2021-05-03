Вывернут рекламный билборд, повреждено здание. Последствия непогоды устраняют в Минской области

Новости Беларуси. Последствия непогоды устраняют в районах Минской области. Проливные дожди вечером 2 мая и минувшей ночью сменились шквалистым ветром до 20 м/с, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, в Солигорске затопило некоторые улицы, например, относительно новую Воскресенскую, что стало для жителей города неприятным сюрпризом.

А в Борисове ветер почти наизнанку вывернул рекламный билборд. Железная конструкция повреждена.