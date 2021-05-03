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Вывернут рекламный билборд, повреждено здание. Последствия непогоды устраняют в Минской области

03 мая 2021 14:03
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Новости Беларуси. Последствия непогоды устраняют в районах Минской области. Проливные дожди вечером 2 мая и минувшей ночью сменились шквалистым ветром до 20 м/с, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Вывернут рекламный билборд, повреждено здание. Последствия непогоды устраняют в Минской области-1

Так, в Солигорске затопило некоторые улицы, например, относительно новую Воскресенскую, что стало для жителей города неприятным сюрпризом.

Вывернут рекламный билборд, повреждено здание. Последствия непогоды устраняют в Минской области-4

А в Борисове ветер почти наизнанку вывернул рекламный билборд. Железная конструкция повреждена.

Вывернут рекламный билборд, повреждено здание. Последствия непогоды устраняют в Минской области-7

А в Жодино порывы ветра повредили строительные панели одного из зданий на улице 8 Марта.

# Погода в Беларуси # происшествия # Фотофакт

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