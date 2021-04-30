«Матери девочек были осведомлены». В Минске пресекли работу детской порностудии, среди пострадавших даже 5-летние

Под видом продюсерского центра она занималась изготовлением и продажей порнографии. Среди пострадавших как минимум 15 девочек из Беларуси в возрасте от 5 до 13 лет, еще пятеро несовершеннолетних – из других стран.

Организовал бизнес 37-летний гражданин соседней страны, профессиональный фотограф. На данный момент главный фигурант дела полностью признал свою вину. С 2017 года он был в сговоре с несколькими женщинами, которые за деньги сами предоставляли своих детей для съемок и даже уговаривали раздеться. Все они из благополучных полных семей. Сейчас девочки переданы на воспитание родственникам или изъяты из семей для защиты от сексуальной эксплуатации или насилия.

Александр Грачев, заместитель начальника Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси:

Цена варьировалась в зависимости от степени откровенности фото и составляла от 200 до 1 500 долларов США. Среди покупателей порноконтента фигурируют граждане США, Австралии, Великобритании, Российской Федерации. Личность каждого покупателя предварительно изучалась с целью определения его надежности, недопущения утечки информации, в том числе в правоохранительные органы.

Вызывает негодование тот факт, что матери девочек были осведомлены о происходящих с их детьми событиях, во многом способствовали этому, целенаправленно передавая детей для порносъемок, а в некоторых случаях и сами присутствовали при этом и получали за фотосъемки денежное вознаграждение.

Установлены и факты передачи ими детей с корыстной целью основному организатору не только для фотосъемок, но и для вступления с малолетними девочками в половую связь.