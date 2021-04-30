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«Матери девочек были осведомлены». В Минске пресекли работу детской порностудии, среди пострадавших даже 5-летние

30 апреля 2021 16:33
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Новости Беларуси. Оперативники пресекли работу детской порностудии в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Матери девочек были осведомлены». В Минске пресекли работу детской порностудии, среди пострадавших даже 5-летние -1

Под видом продюсерского центра она занималась изготовлением и продажей порнографии. Среди пострадавших как минимум 15 девочек из Беларуси в возрасте от 5 до 13 лет, еще пятеро несовершеннолетних – из других стран.

«Матери девочек были осведомлены». В Минске пресекли работу детской порностудии, среди пострадавших даже 5-летние -4

Организовал бизнес 37-летний гражданин соседней страны, профессиональный фотограф. На данный момент главный фигурант дела полностью признал свою вину. С 2017 года он был в сговоре с несколькими женщинами, которые за деньги сами предоставляли своих детей для съемок и даже уговаривали раздеться. Все они из благополучных полных семей. Сейчас девочки переданы на воспитание родственникам или изъяты из семей для защиты от сексуальной эксплуатации или насилия.

«Матери девочек были осведомлены». В Минске пресекли работу детской порностудии, среди пострадавших даже 5-летние -7

Александр Грачев, заместитель начальника Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси:
Цена варьировалась в зависимости от степени откровенности фото и составляла от 200 до 1 500 долларов США. Среди покупателей порноконтента фигурируют граждане США, Австралии, Великобритании, Российской Федерации. Личность каждого покупателя предварительно изучалась с целью определения его надежности, недопущения утечки информации, в том числе в правоохранительные органы.

Вызывает негодование тот факт, что матери девочек были осведомлены о происходящих с их детьми событиях, во многом способствовали этому, целенаправленно передавая детей для порносъемок, а в некоторых случаях и сами присутствовали при этом и получали за фотосъемки денежное вознаграждение.

Установлены и факты передачи ими детей с корыстной целью основному организатору не только для фотосъемок, но и для вступления с малолетними девочками в половую связь.

«Матери девочек были осведомлены». В Минске пресекли работу детской порностудии, среди пострадавших даже 5-летние -10

У задержанного были подельники и в других странах. В настоящее время наши правоохранители работают с коллегами из соседних государств и США, чтобы установить всех причастных и пострадавших. Возбуждено уголовное дело.

«Матери девочек были осведомлены». В Минске пресекли работу детской порностудии, среди пострадавших даже 5-летние -13

За 2020 год белорусские оперативники выявили 691 преступление против половой свободы несовершеннолетних. Установлено, что 471 ребенок потерпел от педофилов.

# Педофилия # происшествия # Александр Грачев # Фотофакт

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