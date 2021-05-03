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В Смолевичском районе сотрудникам ГАИ пришлось догонять байкера. Мужчина оказался бесправником

03 мая 2021 13:32
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Новости Беларуси. В деревне Лютка Смолевичского района сотрудникам ГАИ пришлось догонять резвого байкера, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Смолевичском районе сотрудникам ГАИ пришлось догонять байкера. Мужчина оказался бесправником-1

Днем 2 мая инспекторы заметили мотоциклиста, который при виде сотрудников свернул в жилой сектор. Проселочная дорога и наличие пассажира не смутили гонщика, который разогнал свой мотоцикл до 90 км/час. Задержать нарушителя удалось только тогда, когда тот съехал с дороги и завяз в траве.

В Смолевичском районе сотрудникам ГАИ пришлось догонять байкера. Мужчина оказался бесправником-4

Оказалось, 30-летний мужчина уже был лишен прав. В отношении него составлено три административных протокола. Мотоцикл эвакуирован на штрафстоянку.

# Милицейская погоня # происшествия # Фотофакт

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