В Смолевичском районе сотрудникам ГАИ пришлось догонять байкера. Мужчина оказался бесправником

Днем 2 мая инспекторы заметили мотоциклиста, который при виде сотрудников свернул в жилой сектор. Проселочная дорога и наличие пассажира не смутили гонщика, который разогнал свой мотоцикл до 90 км/час. Задержать нарушителя удалось только тогда, когда тот съехал с дороги и завяз в траве.