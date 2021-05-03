В Смолевичском районе сотрудникам ГАИ пришлось догонять байкера. Мужчина оказался бесправником

Новости Беларуси. В деревне Лютка Смолевичского района сотрудникам ГАИ пришлось догонять резвого байкера, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В деревне Лютка Смолевичского района сотрудникам ГАИ пришлось догонять резвого байкера, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Днем 2 мая инспекторы заметили мотоциклиста, который при виде сотрудников свернул в жилой сектор. Проселочная дорога и наличие пассажира не смутили гонщика, который разогнал свой мотоцикл до 90 км/час. Задержать нарушителя удалось только тогда, когда тот съехал с дороги и завяз в траве.
Оказалось, 30-летний мужчина уже был лишен прав. В отношении него составлено три административных протокола. Мотоцикл эвакуирован на штрафстоянку.