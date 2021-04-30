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На Притыцкого опрокинулся автомобиль. 70-летний водитель не уступил дорогу встречной машине

30 апреля 2021 14:49
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Новости Беларуси. ДТП с опрокидыванием автомобиля произошло на улице Притыцкого, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На Притыцкого опрокинулся автомобиль. 70-летний водитель не уступил дорогу встречной машине-1

70-летний водитель, управляя Opel, двигался со стороны проспекта Пушкина и на перекрестке с улицей Берута при повороте налево не уступил дорогу встречному авто.

На Притыцкого опрокинулся автомобиль. 70-летний водитель не уступил дорогу встречной машине-4

После столкновения последний опрокинулся.

На Притыцкого опрокинулся автомобиль. 70-летний водитель не уступил дорогу встречной машине-7

К счастью, в ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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