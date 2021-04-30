На Притыцкого опрокинулся автомобиль. 70-летний водитель не уступил дорогу встречной машине

Новости Беларуси. ДТП с опрокидыванием автомобиля произошло на улице Притыцкого, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

70-летний водитель, управляя Opel, двигался со стороны проспекта Пушкина и на перекрестке с улицей Берута при повороте налево не уступил дорогу встречному авто.

После столкновения последний опрокинулся.