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Выпавший 2 ноября снег привел к более 200 ДТП в Беларуси за первую половину дня

02 ноября 2016 13:39
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Новости Беларуси. Более 200 ДТП – и это только за первую половину дня. Выпавший внезапно снег значительно осложнил обстановку на дорогах страны. Всплеск ДТП отмечается во всех регионах. Особенно много мелких столкновений.

В целом, такая аварийная ситуация весьма характерна для «межсезонья». Кто-то не успел подготовить машину, кто-то еще сам не перестроился на «зимний лад».

В ближайшие дни ГАИ рекомендует водителям соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и, конечно, «переобуться» тем, кто этого еще не сделал. ДТП продолжают фиксироваться в течение дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Станислав Соловей, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Республики Беларусь:
Мы в ближайшие дни ожидаем, возможно, ухудшения дорожной обстановки, обледенение проезжей части, выпадение осадков. Поэтому всем водителям я хотел бы порекомендовать быть крайне осмотрительными, внимательными, позаботиться о своей безопасности, чтобы в этом году «дня жестянщика» не было.

# происшествия # Станислав Соловей # Авария

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