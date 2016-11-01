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ГАИ Гомельской области засняла на видео погоню со стрельбой за 40-летним угонщиком

01 ноября 2016 17:43
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Новости Беларуси. Гонки со стрельбой. В Гомельской области сотрудникам ГАИ пришлось применить оружие, чтобы задержать водителя на угнанном автомобиле.

40-летний водитель угнал свою же машину со штрафстоянки.

Лишился транспортного средства он буквально пару дней назад, когда сел за руль в нетрезвом состоянии. Сотрудники ГАИ настигли нарушителя около деревни Поколюбичи Гомельского района. На требования остановиться он не реагировал.

Пытался уйти от погони и на спущенном колесе, после того как оно было пробито выстрелом.

Лишь второе меткое попадание заставило водителя остановиться. Выскочив из машины, мужчина попытался скрыться. Однако инспекторам удалось его задержать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За нарушение ПДД водителя привлекли уже в 20 раз.

# происшествия # Милицейская погоня

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