Бывший директор одной из фирм Минска приговорен к пяти годам лишения свободы за подстрекательство к даче взятки

Новости Беларуси. Пять лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд Центрального района Минска вынес приговор бывшему директору одной из столичных фирм. Мужчина пообещал оказать помощь двум бизнесменам в оформлении документов на открытие нового кафе, ссылаясь на связи в органах городского управления.

Как показало следствие, обвиняемый оказался типичным мошенником, который решил подзаработать на доверии. Приговор суда еще может быть обжаловать в течении 10 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Матющенко, старший помощник прокурора Центрального района Минска:

Приговором суда Центрального района Минска Королев признан виновным в совершении данного преступления и ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в условиях усиленного режима с конфискацией имущества. Стоит отметить, что данное кафе уже после извлечения преступной деятельности Королева было открыто без посторонней помощи абсолютно законным путем.