Новости Беларуси. Вынесен приговор по делу об убийстве 2-летней девочки в Слуцке. Дело рассматривал Минский областной суд.

По информации, опубликованной на сайте Верховного суда, обвиняемого приговорили к 25 годам лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Мужчину, который был сожителем матери ребенка, признали виновным по статьям «Убийство заведомо малолетнего, совершенное с особой жестокостью» и «Истязание заведомо несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии» УК РБ.

Матери погибшего ребенка назначено наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа на срок два года. Женщину признали виновной по статье «Оставление в опасности» УК РБ.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Трагедия произошла в ночь с 29 на 30 января нынешнего года. Девочку со следами сильных побоев обнаружили врачи. Ребенок, которому было нанесено около 200 ударов, скончался. Подробности жуткой истории – здесь.