Сотрудники МВД назвали самые угоняемые марки автомобилей

Новости Беларуси. С начала 2018 года в Беларуси было зарегистрировано свыше 750 краж и угонов транспорта.

Как сообщает МВД Беларуси, ежегодная раскрываемость таких правонарушений составляет примерно 90%. Чаще всего угоны и кражи случаются в Минске и Минской области, реже всего – в западных регионах республики. Пик подобных злодеяний приходится на пятницу и выходные дни.

Самыми угоняемыми марками машин являются Volkswagen, Ford и Opel. Гораздо менее популярны МАЗы, советские «Москвичи» и УАЗы. Правоохранители добавляют, что 96% угнанного транспорта сыщики находят и возвращают хозяевам.

Подчёркивается, что в последние годы, если автомобиль обнаруживается после угона в России, то он всегда возвращается к законному владельцу.