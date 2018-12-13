Сотрудники МВД назвали самые угоняемые марки автомобилей

Новости Беларуси. С начала 2018 года в Беларуси было зарегистрировано свыше 750 краж и угонов транспорта.
Как сообщает МВД Беларуси, ежегодная раскрываемость таких правонарушений составляет примерно 90%. Чаще всего угоны и кражи случаются в Минске и Минской области, реже всего – в западных регионах республики. Пик подобных злодеяний приходится на пятницу и выходные дни.
Самыми угоняемыми марками машин являются Volkswagen, Ford и Opel. Гораздо менее популярны МАЗы, советские «Москвичи» и УАЗы. Правоохранители добавляют, что 96% угнанного транспорта сыщики находят и возвращают хозяевам.
Подчёркивается, что в последние годы, если автомобиль обнаруживается после угона в России, то он всегда возвращается к законному владельцу.
Портрета угонщика не существует. Потенциальным правонарушителем может оказаться как 14-летний подросток, так и пожилой человек. Не редки случаи, когда преступление совершается под влиянием алкоголя или из-за небрежности автовладельца.
Сотрудники МВД рекомендуют пользоваться охраняемыми стоянками или гаражами, не оставлять машину незапертой даже на несколько минут и не хранить ключ-дубликат в салоне.
Нелишними будут системы сигнализации и противоугонные средства. А если транспортное средство промаркировано, то его будет легче найти в случае пропажи.
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