В Зельвенском районе Volkswagen врезался в угол дома и загорелся
Новости Беларуси. Днём 12 декабря в деревне Тулово Зельвенского района автомобиль оказался за пределами дороги и загорелся.
Как сообщает УГАИ УВД Гродненского облисполкома, 23-летний молодой человек на Volkswagen ехал в сторону деревни Дергели. В какой-то момент машина съехала с проезжей части, повредила ограждение и врезалась в угол жилого дома.
Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома
Через некоторое время иномарка загорелась, на ликвидацию пожара прибыло несколько спецавтомобилей МЧС.
Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома
В происшествии серьёзные травмы получила пассажирка, ехавшая на переднем сиденье. Пострадавшая доставлена в реанимацию. Водитель обошёл без серьёзных телесных повреждений.
Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома
По факту произошедшего проводится проверка.
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