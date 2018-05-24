В Вороновском районе погиб в ДТП мотоциклист-бесправник

Как сообщает УГАИ УВД Гродненского облисполкома, гражданин ехал на Kawasaki из деревни Погородно в сторону городского посёлка Радунь. В определённый момент мотоциклист при совершении опасного манёвра врезался в трактор с полуприцепом.

Новости Беларуси. 23 мая в Вороновском районе произошло ДТП с участием мототранспорта.

Отмечается, что на участке, где произошло столкновение, производились работы. Вдоль проезжей части были установлены дорожные знаки, которые запрещают обгон, ограничивают скорость, предупреждают о сужении дороги.

От удара мотоцикл упал и съехал в кювет. Водитель двухколёсного транспортного средства получил смертельные травмы.

Сообщается, что мужчина не сдавал на водительские права. Ранее гражданина дважды задерживали за вождение в нетрезвом виде. Назначена экспертиза, чтобы узнать, в каком состоянии находился водитель во время управления мотоциклом.

На неделе в Гродненской области погиб мотоциклист.