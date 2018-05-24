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В Вороновском районе погиб в ДТП мотоциклист-бесправник

24 мая 2018 12:38
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Новости Беларуси. 23 мая в Вороновском районе произошло ДТП с участием мототранспорта.  

Как сообщает УГАИ УВД Гродненского облисполкома, гражданин ехал на Kawasaki из деревни Погородно в сторону городского посёлка Радунь. В определённый момент мотоциклист при совершении опасного манёвра врезался в трактор с полуприцепом.  

В Вороновском районе погиб в ДТП мотоциклист-бесправник-1

Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома  

Отмечается, что на участке, где произошло столкновение, производились работы. Вдоль проезжей части были установлены дорожные знаки, которые запрещают обгон, ограничивают скорость, предупреждают о сужении дороги.  

В Вороновском районе погиб в ДТП мотоциклист-бесправник-4

Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома  

От удара мотоцикл упал и съехал в кювет. Водитель двухколёсного транспортного средства получил смертельные травмы.  

Сообщается, что мужчина не сдавал на водительские права. Ранее гражданина дважды задерживали за вождение в нетрезвом виде. Назначена экспертиза, чтобы узнать, в каком состоянии находился водитель во время управления мотоциклом.  

На неделе в Гродненской области погиб мотоциклист.  

Kawasaki врезался в трактор с полуприцепом – подробнее здесь.  

# Авария в Гродненской области # происшествия

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