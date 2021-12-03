«Выманил у владельца около 12 тысяч долларов». Житель Могилёва украл раритетный Cadillac 1965 года выпуска

Новости Беларуси. Реставрация ретроавтомобиля привела могилевчанина к уголовному делу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Владелец подал заявление о мошенничестве, когда после двух лет дорогостоящего ремонта так называемый мастер перестал выходить на связь, а его раритетный Cadillac 1965 года выпуска вовсе исчез.

Оказалось, что кража эксклюзивного авто не единственное злодеяние реставратора, который и раньше, выманивая у людей деньги на якобы ремонт и запчасти, выполнять свои обязательства не спешил.

Владимир Синкевич, сотрудник ОИОС УВД Могилевского облисполкома:

Таким образом он выманил у владельца около 12 тысяч долларов, а через год и вовсе самостоятельно попытался продать его. Афера с ретроавтомобилем оказалась лишь одним из преступлений могилевчанина. За несколько последних лет он обманул более 10 граждан. Все махинации были связаны с оказанием услуг по покупке автомобилей и спецтехники, а также их ремонту. Мужчина брал предоплату, но обязательства не выполнял. В рамках следственных действий по одному из таких уголовных дел и вскрылась история с Cadillac.