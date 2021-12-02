Пострадал только урожай. В Барановичах на дорогу высыпались сотни кг свёклы

Новости Беларуси. О свекольном дорожном коллапсе в Барановичах. Здесь высыпались сотни килограммов корнеплодов прямо на проезжую часть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. О свекольном дорожном коллапсе в Барановичах. Здесь высыпались сотни килограммов корнеплодов прямо на проезжую часть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из-за этого образовалась небольшая пробка. При этом, как сообщают очевидцы, водитель, который перевозил овощи, уехал с места происшествия.
Другие автовладельцы не растерялись и самостоятельно расчистили дорогу до приезда коммунальщиков. Никто не пострадал, разве что урожай.