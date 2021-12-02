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Пострадал только урожай. В Барановичах на дорогу высыпались сотни кг свёклы

02 декабря 2021 07:24
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Новости Беларуси. О свекольном дорожном коллапсе в Барановичах. Здесь высыпались сотни килограммов корнеплодов прямо на проезжую часть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Пострадал только урожай. В Барановичах на дорогу высыпались сотни кг свёклы-1

Из-за этого образовалась небольшая пробка. При этом, как сообщают очевидцы, водитель, который перевозил овощи, уехал с места происшествия.  

Пострадал только урожай. В Барановичах на дорогу высыпались сотни кг свёклы-4

Другие автовладельцы не растерялись и самостоятельно расчистили дорогу до приезда коммунальщиков. Никто не пострадал, разве что урожай.  

# Автодороги Беларуси # происшествия # Фотофакт

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