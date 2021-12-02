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Под Солигорском лоб в лоб столкнулись Audi и рейсовый автобус

02 декабря 2021 14:45
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Новости Беларуси. В Солигорском районе вблизи деревни Метявичи лоб в лоб столкнулись Audi и рейсовый автобус, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Под Солигорском лоб в лоб столкнулись Audi и рейсовый автобус-1

Двум пострадавшим потребовалась помощь сотрудников МЧС. В кабине автобуса зажатыми оказались водитель и пассажир. Спасатели провели деблокировку.  

Под Солигорском лоб в лоб столкнулись Audi и рейсовый автобус-4

Также в результате аварии пострадал водитель Audi. Все трое госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.  

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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