Под Солигорском лоб в лоб столкнулись Audi и рейсовый автобус

Новости Беларуси. В Солигорском районе вблизи деревни Метявичи лоб в лоб столкнулись Audi и рейсовый автобус, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Солигорском районе вблизи деревни Метявичи лоб в лоб столкнулись Audi и рейсовый автобус, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Двум пострадавшим потребовалась помощь сотрудников МЧС. В кабине автобуса зажатыми оказались водитель и пассажир. Спасатели провели деблокировку.
Также в результате аварии пострадал водитель Audi. Все трое госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.