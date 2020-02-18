Выбросило на встречную полосу. Авария с участием трёх машин произошла на Куйбышева в Минске

Новости Беларуси. Сразу несколько крупных аварий произошли утром 18 февраля в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На Партизанском проспекте водитель Audi не справился с управлением и врезался в автобус. Водитель авто в больнице.

На улице Куйбышева произошло ДТП с участием трех машин. Один из водителей выезжал со двора и не уступил дорогу. Ударом машину выбросило на встречную полосу. Никто не пострадал.