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Выбросило на встречную полосу. Авария с участием трёх машин произошла на Куйбышева в Минске

18 февраля 2020 16:07
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Новости Беларуси. Сразу несколько крупных аварий произошли утром 18 февраля в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Выбросило на встречную полосу. Авария с участием трёх машин произошла на Куйбышева в Минске-1

На Партизанском проспекте водитель Audi не справился с управлением и врезался в автобус. Водитель авто в больнице.

Выбросило на встречную полосу. Авария с участием трёх машин произошла на Куйбышева в Минске-4

На улице Куйбышева произошло ДТП с участием трех машин. Один из водителей выезжал со двора и не уступил дорогу. Ударом машину выбросило на встречную полосу. Никто не пострадал.

Выбросило на встречную полосу. Авария с участием трёх машин произошла на Куйбышева в Минске-7

Еще два автомобиля столкнулись на МКАД в районе улицы Есенина. По словам одного из водителей, у машины заклинило переднее колесо и ее повело вправо. В результате автомобиль столкнулся с Kia, двигавшейся по второй полосе. От удара обе машины вылетели в кювет. Обошлось без пострадавших.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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