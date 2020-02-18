В Малорите мужчина хотел ограбить ювелирный магазин, но по ошибке забрался в мебельный

Новости Беларуси. В Малорите вор разгромил мебельный магазин.

По информации УВД Брестского облисполкома, было получено сообщение о том, что из окна мебельного магазина вылез неизвестный и скрылся.

Звонивший человек описал приметы мужчины и направление, куда тот направился. Он был задержан – это оказался работающий 32-летний местный житель. Ранее мужчина уже был судим.