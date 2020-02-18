В Малорите мужчина хотел ограбить ювелирный магазин, но по ошибке забрался в мебельный

Новости Беларуси. В Малорите вор разгромил мебельный магазин.
По информации УВД Брестского облисполкома, было получено сообщение о том, что из окна мебельного магазина вылез неизвестный и скрылся.
Звонивший человек описал приметы мужчины и направление, куда тот направился. Он был задержан – это оказался работающий 32-летний местный житель. Ранее мужчина уже был судим.
Фото: УВД Брестского облисполкома
Задержанный рассказал, что принял мебельный магазин за ювелирный. Мужчина сослался на состояние похмельного синдрома. Чтобы материально обогатиться, фигурант разбил ногой окно и попал в помещение.
Поняв свою ошибку, мужчина взял стул и начал бить им по двери магазина и пяти фужерам, которые были рядом. Затем бросил стул и покинул торговый объект через окно.
Действиям мужчины будет дана правовая оценка.
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