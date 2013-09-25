Все заложники, захваченные террористами в Кении, освобождены. Среди убитых и раненых много граждан других государств

Новости Кении. В Кении начался трёхдневный траур. Антитеррористическая операция в торговом центре в Найроби завершена. Все пленники, захваченные исламистами, освобождены. Саперы завершили разминирование.

По последним данным, жертвами теракта стали 67 человек, более 170 ранены. Еще свыше 60 человек значатся пропавшими без вести. И данные не окончательные. Войска продолжают обследовать здание и разбирать завалы, под которыми, возможно, находятся люди. Известно, что среди убитых и раненых много иностранных граждан.

Тем временем, кенийские правоохранители в аэропорту задержали гражданина Великобритании. 35-летний уроженец Сомали вел себя крайне подозрительно. Кроме того, в его паспорте не было отметки о прибытии в Кению. В настоящее время служба разведки МИ-5 и Скотланд-Ярд проверяют информацию о задержанном.

В ходе спецоперации были уничтожены пять террористов, 11 подозреваемых задержаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, боевики захватили престижный торговый центр в Найроби 21 сентября. Ответственность за нападение взяли боевики сомалийской группировки, связанной с «Аль-Каидой». В своём заявлении экстремисты назвали это местью за участие кенийской армии в борьбе с исламистами на территории соседнего государства Сомали. После теракта экстремисты пригрозили новыми нападениями, если кенийские военные не прекратят участвовать в операциях против исламистов на территории Сомали.

В связи с гибелью людей при теракте в Найроби соболезнование Президенту Кении, родным и близким погибших направил Глава белорусского государства. Александр Лукашенко отметил, что Беларусь решительно осуждает любые формы и проявления терроризма и экстремизма, жертвами которого становятся мирные люди.