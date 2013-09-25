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Женщину с годовалой дочкой на пешеходном переходе сбил «Ауди»

25 сентября 2013 13:53
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Новости Беларуси. Прямо на пешеходном переходе в деревне Ерёмино Гомельского района автомобиль «Ауди» сбил женщину с годовалым ребёнком. За рулём автомобиля находился 22-летний молодой человек. Очевидцы говорят, что водитель существенно превысил скорость.

С серьезными травмами женщину и ребенка доставили в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Всё чаще в ленте новостей появляются заголовки: «Ребёнок погиб под колёсами авто», «Школьника сбили прямо на пешеходном переходе». В июне в Логойске под колёсами Renault погиб 5-летний ребёнок. В ноябре в Борисове 22-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на 8-летнюю девочку, которая перебегала дорогу вне пешеходного перехода. Сотрудники ГАИ уверены: остановить детскую смертность на дорогах никакими штрафами или предупреждениями невозможно. Водитель должен сам осознать всю опасность нарушения правил дорожного движения (смотрите видео).

# происшествия # Сбили пешехода на пешеходном переходе

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