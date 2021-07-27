Все окрестные водоемы уже исчерпаны. В Петриковском районе уже пять суток тушат торфяники

Новости Беларуси. Редкие кадры из Гомельской области: на одном поле работают комбайны и авиация МЧС Беларуси. Пятые сутки в Петриковском районе продолжается тушение крупного торфяного пожара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Столб дыма в последние дни виден за десятки километров. Общая площадь возгорания на пике достигала 200 гектаров, на данный момент очаг удалось сократить втрое. Ситуация осложняется отсутствием в ближайших водоемах достаточного количества воды, для тушения пожара на место прибыла авиация МЧС. Александр Добриян побывал на месте ЧП.

Александр Добриян, корреспондент:

Вот такой неземной пейзаж. В прямом смысле слова выжженная земля. И то, что сейчас здесь не видно открытого огня, вовсе не означает, что пожар потушен. Такова особенность пожаров на торфянике: горит даже когда не видишь.

Это крупнейшее за последние несколько лет возгорание. Последний раз настолько серьезной ситуация была летом 2018-го, когда горели Ольманские болота. Высушенные в порох торфяники полыхнули как спичка.

Александр Худолеев, первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Действительно непросто работать, в первую очередь ввиду того, что отсутствует водоснабжение. Высохли мелиоративные каналы, учитывая эти сложные погодные условия, высокую температуру. Ну и, конечно, оказывает влияние глубина залегания торфа. Здесь залежи доходят до 6 метров, это усложняет всю работу наших подразделений. И вы понимаете, какую угрозу несет, когда можно провалиться вглубь метра на три.

На пике пожар занимал свыше 200 гектаров. Пять суток непрерывной борьбы с огнем позволили локализовать очаг возгорания на площади втрое меньшей. Однако все окрестные водоемы уже исчерпаны. 27 июля в Петриковский район прибыл Ми-26 МЧС Беларуси. Вертолет доставляет воду на пожар за 25 километров. А в поле, сменяя друг друга, трудятся сводные отряды. Одновременно свыше 130 человек.

Александр Пархоменко, пожарный ПАСО-3 Речицы:

Ветер, сильное задымление, высокие температуры. Местами нехватка воды на тушение. Каналы засоренные немножко, поэтому местами бывает нехватка.

– Тяжело физически?

– Физически тяжело. Но мы к этому готовились, нас к этому готовили. Мы должны с этим справляться.

На помощь боевым подразделениям пришли офицеры из различных управлений. Рядом со своими вчерашними курсантами стали даже сотрудники Университета гражданской защиты МЧС Беларуси.

Игорь Гольник, начальник курса отдела профессиональной подготовки Гомельского филиала Университета гражданской защиты МЧС Беларуси:

В принципе, на эмоциональном подъеме прибыли сюда, чтобы оказать помощь нашим коллегам из областного управления и ближайшего гарнизона.

– Чувствуете, что помощь ваша нужна сейчас здесь?

– Судя по масштабам, я думаю, что да.

Сегодня пожарные ситуацию называют контролируемой. Основные задачи, поставленные на начальном этапе ликвидации пожара, выполнены.