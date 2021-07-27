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Все окрестные водоемы уже исчерпаны. В Петриковском районе уже пять суток тушат торфяники

27 июля 2021 19:06
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Новости Беларуси. Редкие кадры из Гомельской области: на одном поле работают комбайны и авиация МЧС Беларуси. Пятые сутки в Петриковском районе продолжается тушение крупного торфяного пожара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все окрестные водоемы уже исчерпаны. В Петриковском районе уже пять суток тушат торфяники-1

Столб дыма в последние дни виден за десятки километров. Общая площадь возгорания на пике достигала 200 гектаров, на данный момент очаг удалось сократить втрое. Ситуация осложняется отсутствием в ближайших водоемах достаточного количества воды, для тушения пожара на место прибыла авиация МЧС.

Александр Добриян побывал на месте ЧП.

Все окрестные водоемы уже исчерпаны. В Петриковском районе уже пять суток тушат торфяники-4

Александр Добриян, корреспондент:
Вот такой неземной пейзаж. В прямом смысле слова выжженная земля. И то, что сейчас здесь не видно открытого огня, вовсе не означает, что пожар потушен. Такова особенность пожаров на торфянике: горит даже когда не видишь.

Все окрестные водоемы уже исчерпаны. В Петриковском районе уже пять суток тушат торфяники-7

Это крупнейшее за последние несколько лет возгорание. Последний раз настолько серьезной ситуация была летом 2018-го, когда горели Ольманские болота. Высушенные в порох торфяники полыхнули как спичка.

Все окрестные водоемы уже исчерпаны. В Петриковском районе уже пять суток тушат торфяники-10

Александр Худолеев, первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Действительно непросто работать, в первую очередь ввиду того, что отсутствует водоснабжение. Высохли мелиоративные каналы, учитывая эти сложные погодные условия, высокую температуру. Ну и, конечно, оказывает влияние глубина залегания торфа. Здесь залежи доходят до 6 метров, это усложняет всю работу наших подразделений. И вы понимаете, какую угрозу несет, когда можно провалиться вглубь метра на три.

Все окрестные водоемы уже исчерпаны. В Петриковском районе уже пять суток тушат торфяники-13

На пике пожар занимал свыше 200 гектаров. Пять суток непрерывной борьбы с огнем позволили локализовать очаг возгорания на площади втрое меньшей. Однако все окрестные водоемы уже исчерпаны. 27 июля в Петриковский район прибыл Ми-26 МЧС Беларуси. Вертолет доставляет воду на пожар за 25 километров. А в поле, сменяя друг друга, трудятся сводные отряды. Одновременно свыше 130 человек.

Все окрестные водоемы уже исчерпаны. В Петриковском районе уже пять суток тушат торфяники-16

Александр Пархоменко, пожарный ПАСО-3 Речицы:
Ветер, сильное задымление, высокие температуры. Местами нехватка воды на тушение. Каналы засоренные немножко, поэтому местами бывает нехватка.
Тяжело физически?
Физически тяжело. Но мы к этому готовились, нас к этому готовили. Мы должны с этим справляться.

Все окрестные водоемы уже исчерпаны. В Петриковском районе уже пять суток тушат торфяники-19

На помощь боевым подразделениям пришли офицеры из различных управлений. Рядом со своими вчерашними курсантами стали даже сотрудники Университета гражданской защиты МЧС Беларуси.

Все окрестные водоемы уже исчерпаны. В Петриковском районе уже пять суток тушат торфяники-22

Игорь Гольник, начальник курса отдела профессиональной подготовки Гомельского филиала Университета гражданской защиты МЧС Беларуси:
В принципе, на эмоциональном подъеме прибыли сюда, чтобы оказать помощь нашим коллегам из областного управления и ближайшего гарнизона.
Чувствуете, что помощь ваша нужна сейчас здесь?
Судя по масштабам, я думаю, что да.

Все окрестные водоемы уже исчерпаны. В Петриковском районе уже пять суток тушат торфяники-25

Сегодня пожарные ситуацию называют контролируемой. Основные задачи, поставленные на начальном этапе ликвидации пожара, выполнены.

Все окрестные водоемы уже исчерпаны. В Петриковском районе уже пять суток тушат торфяники-28

Александр Худолеев:
Решена задача дальнейшего распространения. Мы ограничили распространения по периметру, потому что там, в направлении населенных пунктов, тысячи гектаров торфяных массивов. Там далее расположены населенные пункты. Задача не пустить в населенные пункты, чтобы не нанести ущерб людям. Задача была не допустить на посевы зерновых, чтобы успеть собрать урожай. Дать возможность зерноуборочной технике отработать, выполнить задачу. Мы с ней справились и сегодня работаем над тем, чтобы ограничить периметр, в дальнейшем будем работать над сужением площади пожара.

На поле работают комбайны и авиация МЧС. Как в Гомельской области спасли 300 гектаров зерна от пожара

Уже 28 июля к работе в Петриковском районе дополнительно подключатся два вертолета Ми-8, оборудованные водосбрасывающими устройствами. По предварительным оценкам, на активную фазу тушения пожара понадобится еще не менее трех суток.

# Пожар в Гомельской области # происшествия # Александр Добриян # Александр Худолеев # Фотофакт

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