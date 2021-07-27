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ДТП в Слуцком районе. Погиб 22-летний водитель

27 июля 2021 13:48
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Новости Беларуси. В Слуцком районе произошло ДТП, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 22-летний водитель, управляя автомобилем Toyota, на 333-м километре автодороги Р43 выехал на встречную и столкнулся с автопоездом.

ДТП в Слуцком районе. Погиб 22-летний водитель-1

В результате происшествия водитель легкового автомобиля погиб. Пассажиры Toyota и водитель автопоезда доставлены в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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