ДТП в Слуцком районе. Погиб 22-летний водитель

Новости Беларуси. В Слуцком районе произошло ДТП, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 22-летний водитель, управляя автомобилем Toyota, на 333-м километре автодороги Р43 выехал на встречную и столкнулся с автопоездом.
Новости Беларуси. В Слуцком районе произошло ДТП, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 22-летний водитель, управляя автомобилем Toyota, на 333-м километре автодороги Р43 выехал на встречную и столкнулся с автопоездом.
В результате происшествия водитель легкового автомобиля погиб. Пассажиры Toyota и водитель автопоезда доставлены в больницу. По факту ДТП проводится проверка.