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Перегородило пешеходную зону. Большое дерево упало на улице Комсомольской

27 июля 2021 15:51
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Новости Беларуси. Происшествие на пешеходной улице. На Комсомольской упало дерево, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Перегородило пешеходную зону. Большое дерево упало на улице Комсомольской-1

К счастью, никто не пострадал. Дерево уже было старым и сухим. 

Перегородило пешеходную зону. Большое дерево упало на улице Комсомольской-4

Оно упало рядом с памятником системному администратору, который открыли несколько лет назад. Арт-объект также не поврежден.

Перегородило пешеходную зону. Большое дерево упало на улице Комсомольской-7

Сломанное дерево оперативно распилили и убрали с пешеходной улицы.

# ЧП # происшествия # Фотофакт

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