Перегородило пешеходную зону. Большое дерево упало на улице Комсомольской

Новости Беларуси. Происшествие на пешеходной улице. На Комсомольской упало дерево, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

К счастью, никто не пострадал. Дерево уже было старым и сухим.

Оно упало рядом с памятником системному администратору, который открыли несколько лет назад. Арт-объект также не поврежден.